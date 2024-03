Matteo Jorgenson kreeg verrassend berichtje van Wout van Aert na Dwars door Vlaanderen

Geen Wout van Aert bij Visma-Lease a Bike in de Ronde van Vlaanderen, hij is ondertussen wel weer thuis na zijn zware valpartij. Al denkt hij wel aan zijn ploegmaats.

Matteo Jorgenson en Tiesj Benoot zijn de vooruitgeschoven mannen bij Visma-Lease a Bike, bij afwezigheid van Wout van Aert. De Amerikaan is na zijn winst in Dwars door Vlaanderen een van de favorieten.

"We zullen Wout proberen trots te maken", zei Jorgenson voor de start van de Ronde van Vlaanderen. "Hij stuurde ons een berichtje dat hij trots was dat we woensdag na zijn val nog de koers konden winnen."

"Hij was heel blij en zei dat die zege hem een glimlach bezorgde, ondanks alle pijn die hij te verwerken kreeg", vulde de Amerikaan nog verder aan. Door onder meer het wegvallen van Van Aert is Visma-Lease a Bike wel verzwakt.

Jorgenson gelooft in Visma-Lease a Bike

Naast Van Aert zijn ook Laporte en Tratnik er niet bij uit de originele ploeg voor de Ronde van Vlaanderen. Daardoor staan onder meer de broers Tim en Mick van Dijke aan de start, alsook Per Strand Hagenes.

Toch gelooft Jorgenson nog in zijn kansen en die van Visma-Lease a Bike. "We zullen onze sterkte uit te spelen en met een man of drie in de finale te komen om zo de ploeg en Wout trots te maken."