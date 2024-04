Mathieu van der Poel komt verrassend uit de hoek en noemt één van de gevaarlijkste plekken uit het wielrennen

Het wielrennen lijkt helaas alsmaar gevaarlijker te worden. Ook Mathieu van der Poel vindt dat er iets aan gedaan moet worden, maar heeft er zo zijn eigen mening over.

Van der Poel heeft al verschillende keren aangegeven dat in zijn ogen veeleer de renners het probleem zijn en niet de wegen. Omdat iedereen op bepaalde punten er op gebrand is om vooraan te zitten en dat nu eenmaal niet voor iedereen mogelijk is. Ook op zijn recente persconferentie ging het hierover.

De wielersport zal altijd gevaarlijk blijven, zo redeneert Van der Poel. "Je kan natuurlijk verschillende dingen proberen om het gevaar tegen te gaan. Dat helemaal wegnemen, zal niet snel lukken." Ook omdat het niet om een handvol koersen gaat waar het mis kan lopen. Er zijn zoveel wedstrijden waarin het er zenuwachtig aan toegaat.

VAN DER POEL ZIET GEVAAR IN ELKE KLASSIEKER

"In elke klassieker zijn er wel gevaarlijke punten. De afdaling naar La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik is naar mijn mening één van de gevaarlijkste stukken", haalt Van der Poel een voorbeeld aan. Nochtans zijn er geen plannen om La Redoute uit het parcours te halen, want dat is één van de meest iconische beklimmingen uit L-B-L.

Bovendien is het niet zomaar een kwestie van even te willen ingrijpen. Daarom gebeurt dat nog niet automatisch. "We koersen op openbare wegen, het is dus moeilijk om alles open te gooien vanwege één gevaarlijk stuk. Als je dat toch doet, kan het nog altijd zijn dat er ergens anders gevallen wordt", waarschuwt VDP.

WAARSCHUWING VAN VAN DER POEL

Volgens de man uit Kapellen zit er weinig anders op dan alert te zijn. En bij momenten is het ook hopen dat je de wielergoden aan je kant hebt. "Soms moet je ook geluk hebben."