Pogacar heeft mooie woorden voor Evenepoel en Vingegaard, Van der Poel wijst renners terecht

De zware val in de Ronde van het Baskenland heeft ook indruk gemaakt op de andere renners. Al wijst Mathieu van der Poel ook naar de renners zelf.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn de twee overgebleven renners van de 'Grote Zes' die niet in de lappenmand liggen. Eerst was er Wout van Aert, daar zijn nu nog Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic bij gekomen.

Pogacar reageerde donderdagavond al op de zware valpartij. Hij zag zijn ploegmaat Jay Vine zwaar vallen, de Australiër brak twee ruggenwervels en heeft ook een nekwervel gebroken.

"Valpartijen zien we nooit graag gebeuren in het wielrennen. Jammer genoeg zagen we opnieuw een zeer ernstige gebeuren. Ik wens mijn ploegmaat Jay (Vine, nvdr.) en al mijn kameraden in het peloton een spoedig herstel na hun zware val."

Van der Poel wijst ook naar de renners

Mathieu van der Poel was donderdag op weg naar de luchthaven in Spanje toen de val gebeurde. "Het is altijd schrikken. Ik ken enkele slachtoffers redelijk goed. Al bij al mogen we nog van geluk spreken dat het zo afloopt. Het had slechter kunnen zijn", zegt hij bij Sporza.

Toch vindt de wereldkampioen dat de oorzaak ook bij de renners zelf ligt. "Wij nemen zelf de risico's en dat is het grootste probleem." Alle renners willen vooraan zitten en dat is gewoon niet mogelijk.

Van der Poel denkt ook aan oplossingen, zoals de kledij die nu flinterdun is. "Je zou denken dat het toch mogelijk moet zijn om iets te vinden dat ons beter beschermt."