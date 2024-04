José De Cauwer onthult straf verhaal uit Parijs-Roubaix: "Echt waar, echt gebeurd"

Zondag staat met Parijs-Roubaix opnieuw een klassieker met een rijk verleden op het programma. Ook José De Cauwer maakte er heel wat mee.

De meer dan 50 kilometer kasseien in Parijs-Roubaix zijn niet alleen voor de renners een helse onderneming, maar ook voor de ploegleiders in de wagen. Ook zij moeten hun materiaal aanpassen voor de kasseien.

Zo onthulde Wilfried Peeters aan José De Cauwer dat Soudal Quick-Step een rallyplaat monteert onder de auto's. "Zonder rijd je die auto’s kapot", stelt hij bij Het Nieuwsblad.

Auto kapot gereden in Parijs-Roubaix

Ook José De Cauwer maakte het mee. "Ik heb het voor gehad als ploegleider. Los de bout van de carter eraf gereden." Mecanicien Roger Danis sneed dan meer een stuk van een tak af waarmee hij een dop maakte.

"Echt waar, Wilfried. Echt gebeurd." Van een boer op een tractor kregen De Cauwer en co nieuwe olie voor in de auto. "Dus een goeie mecanicien is ook een automecanicien."

"En een paar extra ogen die je op een seizoen drie keer voor een perte totale behoedt." Na Parijs-Roubaix wordt het voor de ploegen wellicht weer de schade opmeten die de kasseien hebben aangericht.