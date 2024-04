Wout van Aert laat nog eens van zich horen en heeft mooie boodschap voor wielerfans

Wout van Aert heeft nog eens van zich laten horen na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Dat deed hij op zijn sociale media.

"Negen dagen na de operatie begin ik me weer een beetje mezelf te voelen", schrijft Van Aert op Instagram. "Ik hoop snel weer op de fiets te zitten, maar op dit moment is mijn absolute prioriteit een volledig herstel van mijn wonden en van mijn gebroken botten."

Van Aert brak bij zijn zware val in Dwars door Vlaanderen zijn sleutelbeen, zeven ribben en ook zijn borstbeen. "Ik ben daardoor wel dankbaar voor de extra tijd die ik met mijn dierbaren kan doorbrengen."

Van Aert had zich maandenlang voorbereid om tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn best te zijn, maar de zware val belemmerde hem dat. Het zal nu mikken zijn op volgende doelen.

Van Aert dankt iedereen voor de steun

"Ik wil iedereen bedanken die voor me gezorgd heeft na mijn crash; mijn vrouw, kinderen, familie, vrienden, het team, de dokters, verpleegsters, therapeuten, etc. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe overweldigend de steun van jullie allemaal is."

"Ik heb nog nooit zoveel berichtjes, cadeautjes of mails ontvangen. Dit heeft me meer doen glimlachen en minder doen lijden. Duizend keer bedankt!", besloot Van Aert zijn bericht op Instagram.