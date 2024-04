Waarom het dit keer wel lukte voor Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix: "Zelden gezien"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky won afgelopen zaterdag voor het eerst in haar carrière Parijs-Roubaix. Marc Sergeant zag vooral een verschil met de vorige wedstrijden de wereldkampioene.

In de Strade Bianche won Lotte Kopecky dit voorjaar al, maar daarna moest ze telkens tevreden zijn met een ereplaats. In de Omloop Het Nieuwsblad werd ze bijvoorbeeld geklopt door Marianne Vos in de sprint.

In Parijs-Roubaix maakte de wereldkampioene het dus wel af. Marc Sergeant was onder de indruk. "Vooral heb ik Kopecky zelden zo verstandig en dominant zien koersen als zaterdag", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Kopekcy klopt Vos in Parijs-Roubaix

Kopecky kon het als topfavoriete afmaken in Parijs-Roubaix en rekende ook af met Marianne Vos. De wereldkampioene slaagde er volgens Sergeant op slimme wijze in om de rollen helemaal om te draaien.

"Onderweg zag ik Kopecky een paar keer naar Vos kijken met een blik van: 'Voor mij hoeft het ditmaal niet. Het is nu aan jullie om te rijden'. Daar heeft ze de krachten gespaard die haar toelieten om op de piste toe te slaan."

Kopecky sloeg ook toe op de piste, ook al was het bijzonder nipt. Ze raakte wat ingesloten, maar sprak dan haar ervaring aan van meerdere Europese en wereldtitels in het baanwielrennen om toch nog een gaatje te vinden en te winnen.