Manager van SD Worx-Protime weet waar toekomst van Vollering ligt: "Eén plus één is twee.."

Dat Demi Vollering volgend jaar niet meer bij SD Worx-Protime rijdt, lijkt nu wel duidelijk te zijn. Waar ligt de toekomst dan van de winnares van de Tour?

Met Lotte Kopecky en Lorena Wiebes verlengden twee van de drie kopvrouwen bij SD Worx-Protime hun contract tot eind 2028. Bij Demi Vollering is dat echter niet het geval, de Nederlandse kampioene vertrekt wellicht.

Waar de toekomst van Vollering ligt, is nog niet duidelijk. Wielertransfer mogen pas vanaf 1 augustus officieel bekend worden gemaakt, dus het is nog een hele tijd wachten vooraleer er echt nieuws zal zijn.

Vollering naar FDJ-SUEZ?

Toch lijkt Erwin Janssen, de grote baas van SD Worx-Protime, te weten waar de toekomst van Vollering ligt. "Ik denk dat ze naar FDJ-SUEZ gaat, maar ik weet het niet zeker", zei Janssen bij GCN.

"Ik las dat ze aan tafel gezeten heeft met Lidl-Trek en UAE, maar dat die onderhandelingen gestopt zijn. Ik denk dat FDJ-SUEZ een mogelijkheid is." De Franse ploeg zou ook op extra geld kunnen rekenen volgend jaar.

Ze zou daar ook met de fietsen van Specialized kunnen rijden, want we hebben gehoord dat Specialized volgend jaar mogelijk FDJ-SUEZ zal sponsoren. En één plus één is twee..", stelt Janssen nog.