BORA-hansgrohe onthult: dit is dé reden waarom gefrusteerde Buchmann niet naar de Giro mag

De Duitse kampioen Emanuel Buchmann mag van BORA-hansgrohe niet mee naar de Giro. Buchmanne uitte zijn ongenoegen op sociale media, bij de Duitse ploeg vallen ze uit de lucht.

Op Instagram uitte de 31-jarige klimmer zijn frustraties. "Ik kan mijn teleurstelling en frustratie niet beschrijven met betrekking tot mijn niet-selectie voor de Giro d’Italia." Buchmann stelde ook dat hem het gedeeld kopmanschap beloofd was.

"We hebben renners nodig die ervoor gaan. Ik was wel vrij verbaasd om te lezen dat wij hem het co-leiderschap hadden beloofd. Dat is iets nieuws voor ons. Het klopt niet", zegt ploegleider Gasparotto bij Sporza.

Buchmann te traag aan de meet

Volgens Gasparotto was er in november afgesproken om voor het klassement te gaan met Martinez en Kämna. Maar Kämna raakte betrokken bij een trainingsongeval op Tenerife en moest de Giro laten schieten.

Daardoor paste BORA-hansgrohe hun tactiek aan, ze willen renners die kunnen winnen vanuit de vlucht. En Buchmannn heeft in tegenstelling tot zijn ploegmaat Jonas Koch geen sprint om het af te maken vanuit de vlucht.

"Als de strategie van een team verandert door bepaalde zaken die gebeurd zijn in de voorbije maanden, dan moeten de renners dat begrijpen en aanvaarden", besloot Gasparotto nog.