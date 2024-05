Manager van Tadej Pogacar diende Patrick Lefevere stevig van antwoord na kritiek

Patrick Lefevere durft zich al eens stevig uit te spreken. Daarmee stuit hij ook vaak mensen tegen de borst, zoals de manager van Tadej Pogacar en Jasper Philipsen.

De Italiaanse manager Alex Carera is sinds 1997 aan de slag in het wielrennen. Samen met zijn broer Johny vertegenwoordigd hij sinds zijn 22ste renners. Damiano Cunego, Danilo Di Luca en Romans Vainsteins strikte hij als eerste.

Tegenwoordig is Carera manager van onder meer Tadej Pogacar, Jasper Philipsen en Cian Uijtdebroeks. Hij vertegenwoordigt dus heel wat talentvolle renners in het huidige peloton.

Carera diende Lefevere van antwoord

De broers Carera hebben wel geen al te beste reputatie in het peloton. Patrick Lefevere uitte dan ook wel eens kritiek op de Italianen. "In het begin gedroegen ze zich soms als cowboys", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Toch vindt Lefevere dat de broers Carera door meer ervaring professioneler zijn gaan werken. "Ze onderhandelen fel en met vuur, maar eigenlijk kan ik geen kwaad woord over hen zeggen", zei Lefevere nog.

"Toen ik las dat Patrick me een cowboy noemde, heb ik toch even de telefoon genomen", zegt Carera. De Italiaan geeft toe dat de band met Lefevere soms goed is, maar soms ook minder goed. "Part of the game."