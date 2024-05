Toon Aerts zegt hoe lastig het was na zijn neusbreuk

Toon Aerts kon midden februari na zijn dopingschorsing opnieuw koersen. Al had hij enkele weken later al meteen een blessure.

Twee jaar moest Toon Aerts door een dopingschorsing aan de kant zitten, maar halverwege februari mocht hij opnieuw koersen. Dat deed hij meteen, maar hij kreeg al snel af te rekenen met een vervelende blessure.

In de Sluitingsprijs in Oostmalle maakte Toon Aerts een zware tuimeling. Daarbij brak hij zijn neus. Hij moest geopereerd worden en zat zo eventjes aan de kant. Zondag won hij in het gravelen, maar de vraag is of hij nog veel last ondervindt van zijn neusbreuk.

“Nee, eigenlijk ben ik dat al vergeten. Het is volledig genezen. Na de cross in Oostmalle ben ik geopereerd om mijn neus te laten rechtzetten”, klinkt het bij Sporza.

De last was bijzonder klein. “Het viel allemaal wel mee. Het deed nooit pijn en ik heb nooit last gehad van mijn ademhaling.”

Al moest hij wel wat meer rust nemen dan eigenlijk voorzien was. “Na Oostmalle was het sowieso de bedoeling om 2 weken rust te nemen. Dat waren nu een paar dagen langer, maar er is niets in het gedrang gekomen. Dat werd zondag al duidelijk in Valkenburg.”