Cian Uijtdebroeks ziet groot probleem om droom van witte trui in Giro te verwezenlijken

Cian Uijtdebroeks wil in de Giro vol voor een plek in de top tien gaan. Ook de witte trui is een doel voor de jonge Belg van Visma-Lease a Bike.

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks meteen achtste bij zijn debuut in de Vuelta. Dit jaar wil hij ook in de Giro zijn kans gaan. De top tien in het klassement is een doel en Uijtdebroeks is ook een van de favorieten voor de witte trui.

"Dat zou geweldig zijn, een droom. Ik zie Thymen Arensman als grootste favoriet voor het jongerenklassement. Maar laten we rustig beginnen en eerst een top-tienklassering proberen te behalen", zegt Uijtdebroeks bij Sporza

Tijdritten een probleem voor Uijtdebroeks

Toch ziet Uijtdebroeks ook nog een probleem, namelijk het tijdrijden. Tijdens de Giro staan meer dan 70 kilometer tegen de klok op het programma. Voor de jonge Belg een groot werkpunt, onder meer in Tirreno-Adriatico verloor hij veel tijd.

"De tijdritten zullen zeer belangrijk zijn deze Giro. Voor mij is dit een proces. Je kan niet in drie of vier maanden een heel goede tijdrijder worden. Het zal één, twee jaar kosten om me perfect op die fiets te krijgen."

In de Giro staan er heel wat klassementsrenners aan de start met een goede tijdrit waaronder Thymen Arensman, Geraint Thomas, Antonio Tiberi en Tadej Pogacar. Voor Uijtdebroeks zal het zaak worden om niet te veel tijd te verliezen.