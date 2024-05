'Dan toch nog een verrassing? Ommekeer in de maak in transfer van Jasper Philipsen'

Een verlengd verblijf van Jasper Philipsen bij Alpecin-Deceuninck leek vast te staan. Hij zou er de komende jaren een tandem vormen met Mathieu van der Poel, die dit voorjaar bijzonder succesvol was.

Alpecin-Deceuninck leek zo UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe af te troeven. Volgens La Gazzetta dello Sport zou UAE Team Emirates echter nog een nieuw bod hebben gedaan om Philipsen toch te overtuigen.

De beslissing is dus nog niet gevallen, maar het is wel duidelijk dat UAE Team Emirates Philipsen wil terughalen. De Belgische sprinter reed in 2019 en 2020 al voor het team waar ook zijn goede vriend Tadej Pogacar rijdt.

Het wordt dus een tweestrijd tussen Alpecin-Deceuninck en UAE Team Emirates om de handtekening van Philipsen, want BORA-hansgrohe (vanaf de Tour heet de ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe) heeft afgehaakt.

Wanneer de beslissing van Philipsen valt, is niet duidelijk. "Hij overlegt met zijn familie en zijn vriendin Melanie, die heel belangrijk voor hem is, en dan hakt hij de knoop door. We gaan snel een keuze maken nu", zei zijn manager twee weken geleden bij Het Nieuwsblad.

