'De knoop is doorgehakt: Jasper Philipsen heeft een beslissing genomen over zijn toekomst'

Blijft Jasper Philipsen de komende jaren bij Alpecin-Deceuninck? Hij zou de knoop nu dan toch hebben doorgehakt.

Het contract van Jasper Philipsen loopt eind dit jaar af bij Alpecin-Deceuninck. De topsprinter won dit jaar met Milaan-Sanremo zijn eerste monument, daarnaast was hij ook succesvol in Tirreno-Adriatico en de Classic Brugge-De Panne.

Het dreef de prijs van Philipsen een stuk op, hij zou de komende jaren zo'n 2,5 miljoen euro per jaar kunnen krijgen. Het was dan ook de vraag of Alpecin-Deceuninck dat op tafel kon leggen nadat het ook al Mathieu van der Poel langer aan zich had gebonden.

Jasper Philipsen blijft bij Alpecin-Deceuninck

UAE Team Emirates en BORA-hansgrohe wilden Philipsen ook graag binnenhalen, maar volgens La Gazzetta dello Sport zou Philipsen beslist hebben om bij te tekenen bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft.

Het koningskoppel Van der Poel-Philipsen zou dus ook de komende jaren aan elkaars zijde rijden. Officieel is het nieuws nog niet, Philipsen zou de knoop na zijn vakantie doorhakken. Dat zou niet lang meer duren.

Waar en wanneer we Philipsen dit jaar nog aan het werk kunnen zien, is ook nog niet duidelijk. De Tour staat eind juni op zijn programma, de voorbije twee jaar reed Philipsen telkens de Baloise Belgium Tour in juni als laatste voorbereiding.