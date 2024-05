Teammanager van Pogacar weet waar het gevaar schuilt: "Die twee dingen gaan zelden samen"

Tadej Pogacar begint zaterdag aan zijn jacht op een eerste zege in de Giro. Maar er wachten de Sloveen nog heel wat doelen dit jaar.

Nog maar tien koersdagen heeft Tadej Pogacar op zijn teller staan in 2024. Daarin won de Sloveen maar liefst zeven keer met de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik.

De Giro is voor Pogacar het eerste deel van zijn tweeluik. De Sloveen wil namelijk ook nog toeslaan in de Tour. Zijn twee eindzeges in Frankrijk dateren al van 2020 en 2021, hij wil na twee tweede plaatsen voor een derde keer winnen.

Houdt Pogacar zich in tijdens de Giro?

Zal Pogacar zich dan moeten inhouden tijdens de Giro? "Economisch koersen en Tadej, in één zin?", lacht teammanager Matxin van UAE Team Emirates bij Het Nieuwsblad. "Die twee dingen gaan zelden samen."

De ploeg uit de Emiraten willen vooral dat Pogacar de Giro veilig doorkomt, maar wil wel dat hij zo weinig mogelijk energie moet verspillen. De ploeg heeft al een plan voor de eerste dagen van de Giro.

"Het roze verdedigen als we het kunnen bemachtigen, lijkt me een goed idee, maar wel met respect voor de tegenstand. We gaan dag per dag kijken hoe de koers zich ontwikkelt", stelt Matxin nog.