Toch nog geen euforie over Wout van Aert: Merijn Zeeman spreekt gerucht tegen

Wout van Aert is nog altijd aan het revalideren na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Visma-Lease a Bike kan nog geen datum plakken op zijn comeback.

De voorbije twee weken voerde Wout van Aert de trainingsintensiteit op. Zo ging hij donderdag nog zo'n 70 kilometer trainen, die hij aflegde in exact twee uur. Van Aert kwam zo uit op een gemiddelde van 35 km/u.

Vorige week trainde Van Aert in totaal al al 436 kilometer, deze week zit hij aan 308 kilometer. Het gaat dus steeds beter met Van Aert en dus is de vraag wanneer hij weer in competitie kan komen. Bij Visma-Lease a Bike blijven ze voorzichtig.

Zeeman kan geen duidelijkheid geven over Van Aert

Zo meldde HLN nog dat Van Aert eind deze maand zijn comeback zou maken in de Ronde van Noorwegen. Sportief directeur Merijn Zeeman kan dat echter niet bevestigen. "Zo ver is Wout nog niet dat we nu al die keuze kunnen maken", zegt hij bij Wielerflits.

"In het meest gunstige scenario is Noorwegen voor hem haalbaar. Maar daar is nu nog niks over te zeggen", stelt Zeeman nog. De Ronde van Noorwegen gaat van start op 23 mei en duurt tot 26 mei.

Wat Van Aert zeker overslaat is de hoogtestage van Visma-Lease a Bike in de Sierra Neveda. Die zou plaatsvinden voor de Dauphiné begin juni, maar ook tijdens de Ronde van Noorwegen. Het blijft dus afwachten waar we Van Aert opnieuw aan de start zien.