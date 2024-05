'Wout van Aert eind deze maand klaar voor comeback, maar ook grote verrassing op komst'

Wout van Aert werkt momenteel hard aan zijn comeback in koers. Die zou eind deze maand al op de planning staan.

Geen Wout van Aert aan de start van de Giro zaterdag, hij is niet genoeg hersteld van zijn blessures na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Sinds een tweetal weken zit Van Aert wel weer op de fiets.

Hij voert dan ook stelselmatig de intensiteit op, al kan hij nog niet voluit trainen. Toch wil Van Aert eind deze maand weer in competitie komen in de Ronde van Noorwegen (23 tot 26 mei), dat meldt HLN.

Als de Ronde van Noorwegen zou meevallen, dan kan Van Aert mikken op het BK tijdrijden in Binche op 20 juni en de wegrit in Zottegem op 23 juni. Vorig jaar werd Van Aert Belgisch kampioen tegen de klok, in 2021 op de weg.

Van Aert toch naar de Tour?

Tijdens de zomer zou Van Aert dan op hoogtestage vertrekken om de Olympische Spelen in Parijs voor te bereiden. In de tijdrit op 27 juli en de wegrit op 3 augustus wil Van Aert minstens een medaille pakken.

De kans is echter groot dat Van Aert opnieuw naar de Tour trekt, ook al had hij daar eerst geen zin in. Kopman Jonas Vingegaard is namelijk onzeker voor de Tour, waardoor Van Aert zou kunnen focussen op ritzeges en de tijdrit.