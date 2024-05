Onbegrijpelijk: Lucinda Brand helpt gevallen ploeggenote, UCI kent geen genade

De Italiaanse ex-wereldkampioene Elisa Balsamo kwam in de sprint zwaar ten val. Balsamo moest worden afgevoerd en brak onder meer haar neus. Ploeggenotes Lucinda Brand en Ilaria Sanguineti stopten meteen toen Balsamo zagen liggen.

Pas toen de dokters zich hadden ontfermd over onder meer Balsamo, sprongen Brand en Sanguineti weer op hun fiets om over de streep te rijden. De UCI rekende de drie minuten tijdsverlies voor de twee gewoon aan.

Lucinda Brand zelf begreep er niets van en uitte haar ongenoegen op haar sociale media. "Ik volgde vandaag mijn menselijk instinct en niet mijn koersinstinct", zegt ze op X.

"Ik stopte om te kijken bij mijn ploeggenote na een zware val op enkele meters van de finish. Ik heb er geen twee keer over nagedacht en ik heb er ook geen spijt van. Maar het juiste doen kost me wel 3 minuten, zelfs met de streep in zicht."

"Als Balsamo de streep had gehaald, had ze dezelfde tijd gekregen als het peloton. Dus waarom wordt dit dan anders behandeld in de ogen van de UCI?"

Today I followed my human instinct and not my racing instinct. I stopped to check on my teammate after a nasty crash just meters from the finish. I didn't think twice about doing it and I don't regret it but, doing the right thing, lost me three minutes even with the line in view pic.twitter.com/IGXSYo5usG