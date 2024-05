Boem, boem, Demi: er staat geen maat op

Niet enkel in de Giro d'Italia werd deze week gefietst. Dat was ook het geval in de Ronde van Burgos voor vrouwen. En daar werd hard tegen hard geknald, zoveel is duidelijk. Met uiteindelijk een vrij verwachte eindwinnares.

In de Ronde van Burgos was de slotetappe misschien wel de zwaarste van de drie. En dus geen nieuwe kans voor Lorena Wiebes op dagsucces, maar wel voor de mogelijke kanshebbers op de klimsters richting dag- en eindklassement.

In de bergrit naar Canicosa de la Sierra was het alle hens aan dek voor de rensters. En uiteindelijk was het andermaal Demi Vollering die de eindprijs wist te pakken. Zij zit zo aan vijf ritten en drie eindklassementen in een maand.

© photonews

Voor iedereen die twijfelde aan de dominantie van SD Worx was het bij deze einde aan de twijfel, want de Nederlandse was omnipresent. En uiteindelijk was ze ook veruit de sterkste, nadat ze al twee dagen leider was in de Ronde van Burgos.

Vollering omnipresent

Op weg naar Canicosa de la Sierra was ze op de slotklim veruit de beste. Niemand kon haar volgen, waardoor ze haar eindzege wat extra glans wist te geven. Niemand kwam ook bij haar in de buurt, zoveel is duidelijk.

Lucinda Brand verloor liefst 51 seconden, Evita Muzic zelfs meer dan een minuut. in de stand werd de kloof op Muzic zo bijna anderhalve minuut, Karlijn Swinkels vervolledigde het eindpodium op net geen twee minuten van Vollering.