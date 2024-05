Een, twee, drie, vier, hoedje van Sam Bennett

Je hebt een race domineren en je hebt een race domineren met grote D. Het laatste is wat Sam Bennett wist te doen in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij maakte er zijn klavertje vier helemaal rond.

De Vierdaagse van Duinkerke duurde dit jaar zes dagen. Verwarrend, want op een bepaald moment duurde de Zesdaagse van Duinkerke ... vier dagen. Maar goed, alle gekheid op een stokje: de sprinters waren aan het feest in Frankrijk.

Dag op dag konden de sprinters er vol voor gaan in een pittige sprint, al was het parcours niet elke dag helemaal vlak. Maar toch: zeker Sam Bennett heeft er een heel epische week opzitten met heel wat overwinningen.

© photonews

Tot vorige week had hij nog niet gewonnen voor zijn nieuwe team AG2R - Decathlon. En daar wist hij deze week echt wel verandering in te brengen door dag op dag de primus inter pares te zijn in een nochtans stevig peloton.

Drie Belgen in top-10

Ook op zondag wist hij opnieuw een dagzege te behalen. Daarmee maakte hij meteen zijn klavertje vier rond in een stevige rittenkoers over in totaal zes dagen. En het was ook meteen voldoende voor de eindzege.

Onze landgenoot Sasha Weemaes werd tweede in de slotetappe, Amaury Capiot pakte een knappe vierde plaats in de laatste etappe. Jenno Berckmoes werd dan weer derde in het eindklassement, Luca Van Boven werd knap vierde en Milan Fretin zesde.