Ze leren het nooit: renner voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Het aantal dopinggevallen is de laatste jaren beperkt gebleven, maar er blijven altijd uitzonderingen. Een renner is namelijk tegen de dopinglamp gelopen.

De Ier Jesse Ewart (29) is door de UCI voorlopig geschorst na een positieve test op EPO. Ewart rijdt voor de Maleisische continentale ploeg Terengganu. Bij die ploeg rijdt ook Merhawi Kudus, vorig jaar nog renner bij EF Education EasyPost.

Ewart legde de positieve test af na zijn ritzege in de Tour of Sharjah (2.2), eind januari dit jaar. Door zijn positieve test is Ewart dus voorlopig geschorst, hij heeft wel nog recht op het aanvragen van het B-staal.

Vooral succes op exotische plekken

De Ier rijdt al zijn hele leven voor continentale ploegen, doorstromen tot het hoogste niveau lukte nooit. Ewart kon dit jaar wel zijn eerste profzege boeken, won hij de vierde etappe in de The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand.

Daarnaast won Ewart zowel in 2018 en 2019 het eindklassement van de Tour de Singkarak in Indonesië. Ewart deed het ook goed in andere profwedstrijden zoals de Tour du Rwanda (3e in 2022) en de Herald Sun Tour (6e in 2020).

Als ook het B-staal positief is, dan betekent dat wellicht het einde van de wielercarrière van Ewart. Voor een positieve test op EPO legt de UCI een schorsing op van vier jaar.