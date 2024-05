Duidelijke conclusie na heel veel pech bij Visma-Lease a Bike: "Ga ik niet ontkennen"

Visma-Lease a Bike moest dit jaar al heel wat tegenslagen slikken. De Nederlandse ploeg probeert in wat kleinere koersen opnieuwe vertrouwen op te doen.

Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Olav Kooij, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Cian Uijtdebroeks. Bijna alle kopmannen van Visma-Lease a Bike gingen dit jaar al zwaar tegen de grond of moesten opgeven door ziekte.

De Nederlandse ploeg probeert in koersen zoals Circuit de Wallonie, Veenendaal-Veenendaal, de Antwerp Port Epic en Ronde van Limburg opnieuw vertrouwen te tanken. Dat doet het met een mix van jong en oud.

Draagt Visma-Lease a Bike pech mee?

Heeft de pech van onder meer de Giro een invloed op de ploeg? "Uiteraard is het jammer, maar wij rijden in België en Nederland met allemaal fitte renners die zin hebben om te koersen", zegt ploegleider Robert Wagner bij Wielerflits.

"Er wordt op de bus wel gepraat over de valpartijen of de ziekte van Cian en Olav, maar daar kunnen deze jongens niet aan doen. Moeten die mannen dan janken? Het is jammer, maar we moeten verder."

Toch is iedereen gemotiveerd bij de ploeg om zichzelf te tonen in de wat kleinere koersen. "Al blijft wat er de afgelopen maanden gebeurd is natuurlijk wel superzuur, dat ga ik niet ontkennen."