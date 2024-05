Het tegendeel is enorm hard benadrukt, maar duidelijk dat je het met Wout van Aert nooit helemaal kan uitsluiten

Het tegendeel is heel hard benadrukt, maar Wout van Aert durft al eens verrassend uit de hoek komen. Helemaal uitgesloten is het dus niet dat hij zich vandaag mengt in de sprint.

Van Aert presenteert zich net als de andere deelnemers aan de start van de derde etappe van de Ronde van Noorwegen, een rit van 178 kilometer van Solu naar Egersund. Er ligt onderweg slechts één klimmetje dat de snelle mannen niet in verlegenheid zou mogen brengen. De verwachting is dus dat het uitdraait op een sprint.

Wout van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike hebben vooraf heel duidelijk gecommuniceerd dat Van Aert zonder verwachtingen naar Noorwegen is getrokken. In principe zou hij zich dus niet mengen in de sprints. Maar waarom een kans laten schieten als die zich voordoet? Het is ook niet dat alle sprinters aanwezig zijn.

Kristoff en Van Aert op papier de snelsten

Al is de Ronde van Noorwegen er zeker wel in geslaagd om een aantal rappe mannen te strikken. Met op kop thuisrijder en man in vorm Alexander Kristoff. Bij INEOS heb je het duo Ethan Hayter - Elia Viviani en dan is er nog de Belgische inbreng van mannen als Jordi Meeus en Sasha Weemaes. En dan is er dus nog ene Wout van Aert.

Wat betreft pure snelheid hoeft hij niet onder te doen voor de eerder genoemde namen. Alleen is het probleem dat die topconditie nog veraf is door de bekende reden. Het verloop van de voorbije dagen zal Van Aert niet meteen van gedachten hebben doen veranderen om toch zijn kans te wagen in de derde etappe.

Afwachten of Van Aert zijn kans grijpt

En toch zou het zoals vermeld zonde zijn als hij een opportuniteit laat liggen. Je weet nooit dat hij zich zonder veel moeite kan positioneren en in dat geval toch een ferme spurt uit zijn benen schudt. Het antwoord volgt in Egersund.