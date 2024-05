Knopen doorgehakt? Sven Vanthourenhout laat zich uit over Wout van Aert en de Olympische Spelen

In de Ronde van Noorwegen maakte Wout van Aert zijn comeback in het peloton. Zijn eerste grote doelen van 2024 zag hij allemaal in rook opgaan, maar wat met de volgende grote doelen? Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zich uitgelaten over de zaak.

Door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen kon Wout van Aert dit seizoen zijn kansen niet gaan in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en ook niet in de Giro d'Italia. Dat waren de eerste doelen van WvA in 2024.

Dan maar alles op de Olympische Spelen zetten? Daar maakt de Belgische alleskunner zeker een kans in zowel de tijdrit als de wegrit, al zal het niet makkelijk worden. Rest de vraag: wat heeft van Aert de komende maanden nog nodig om topfit te zijn?

© photonews

In Noorwegen werd hij een keertje vierde en een keertje derde in een etappe, maar drong hij niet verder aan richting een klassement. Ondertussen lijkt het steeds duidelijker te worden dat Wout van Aert zal mogen deelnemen aan de Tour de France.

Sven Vanthourenhout gelooft erin met oog op Olympische Spelen

Sven Vanthourenhout gaat Wout van Aert als kopman uitspelen op de Olympische Spelen, zoveel lijkt duidelijk. "Ik ben nu gerustgesteld. Maar ik ben nooit ongerust geweest met het oog op de Spelen. Hij heeft vooral zelf kunnen vaststellen dat hij niet meer afziet op de fiets", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Zijn niveau is uiteraard nog niet dat van het moment van zijn val in Dwars door Vlaanderen maar dat is niet meer dan normaal. Er is nog een hoop werk te verrichten, De twee maanden die hem nog resten tot aan de Spelen moeten volstaan om Wout in de best mogelijke conditie naar Parijs te brengen."