Harm Vanhoucke maakte wat mee: "Op dat moment was het ieder voor zich"

Harm Vanhoucke eindigde woensdag derde in de Mercan'Tour Classic. De overwinning was voor Lenny Martinez (Groupama-FDJ).

Het parcours van de Mercan'Tour Classic is al sinds jaar en dag bekend om enorm zwaar te zijn. Net voor de top van La Colmiane deden nog amper 15 renners mee voor de overwinning.

Daarbij ook Harm Vanhoucke van Lotto Dstny. Vlak voor de top van de Col de la Couillole viel Clément Berthet aan. Enkel Lenny Martinez kon nog volgen, in de laatste kilometer reed hij solo naar de overwinning.

Vanhoucke sprintte naar de derde plek. “Het tempo lag de hele dag hoog. We wisten dat de koers op de laatste klim beslist zou worden”, vertelt hij op de website van Lotto Dstny.

“Op dat moment was het ieder voor zich, het was gewoon een kwestie van goede benen hebben. In de finale konden we de twee leiders nog zien. We kwamen dichter, maar we zaten op onze limiet.”

De podiumplek had Vanhoucke alvast niet verwacht en was heel tevreden met het resultaat. “Na de Ronde van Hongarije nam ik een week rust en ben ik pas tien dagen weer aan het trainen. Het is altijd even afwachten.”

Zijn plannen zijn alvast duidelijk. “Nu ga ik naar Andorra voor een hoogtestage, gevolgd door Slowakije en de Sibiu Cycling Tour. Dat ik hier een goede wedstrijd kan rijden, geeft me al een boost. Het is beter dan te beseffen dat er nog veel werk voor de boeg is.”