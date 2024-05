Ploegmaat van Wout van Aert neemt wel heel drastische beslissing

Bij Visma Lease a Bike maken ze altijd doelgerichte keuzes. Dat is ook zo voor Dylan van Baarle.

Dylan van Baarle staat voor een heel drukke zomer en najaar. Hij rijdt de Tour de France, de Olympische Spelen en de Vuelta. En daardoor neemt hij een wel heel drastische beslissing.

Van Baarle is de regerende Nederlandse kampioen op de weg, maar hij zal zijn titel op 23 juni niet verdedigen dit jaar. Dat vertelde hij in de podcast In Koers.

“Dat heeft te maken met wat er daarna nog gaat komen”, liet hij weten. “Er zit nog een week minder tussen het eind van de Tour en het begin van de Vuelta dan vorig jaar, dus om me daar optimaal op te kunnen voorbereiden, moet ik gewoon mijn energie sparen.”

Maar het nationaal kampioenschap op zich is ook gevaarlijk. “Daarnaast willen we zo min mogelijk risico nemen. Het parkoers van het NK is iets minder zwaar dan vorig jaar, wat de kans op valpartijen iets groter maakt. En het hoofddoel is om goed van start te gaan in de Tour de France.”

Laatste keer

Van Baarle gaat wel van start dit weekend in het Critérium du Dauphiné. “Mijn voorjaar is niet afgesloten zoals ik het had willen zien. Het is dus weer lekker om in gang te schieten.”

Het wordt zijn laatste koers in de nationale driekleur. “De Dauphiné zal mijn laatste in het rood-wit-blauw zijn, in ieder geval voor dit jaar. Ik heb er lang van kunnen genieten en ik ben heel blij dat ik hem heb mogen dragen. Het was een enorme eer.”