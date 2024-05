Visma Lease a Bike heeft versterking beet voor volgend seizoen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Junior Elliot Rowe versterkt volgend jaar Team Visma Lease a Bike Development. De 17-jarige Brit heeft een contract getekend voor zijn eerste twee jaar als belofterenner.

Rowe behaalde de afgelopen twee jaar ereplaatsen in verschillende belangrijke juniorenkoersen. Onder meer in Luik-Bastenaken-Luik en Kuurne-Brussel-Kuurne eindigde hij bij de eerste tien.

Volgens Head of Development Robbert de Groot heeft Rowe een zeer allround profiel. “Elliot heeft een achtergrond op de baan, een snelle sprint, groot uithoudingsvermogen en ook een sterke tijdrit”, klinkt het op de website van de ploeg.

Specialisten

“Hij heeft alles nog te ontdekken, maar wij hebben er vertrouwen in dat hij zich kan ontwikkelen tot een sterke renner", voegt De Groot er nog aan toe.

De renner, die afkomstig is van hetzelfde juniorenteam als Matthew Brennan en Jed Smithson, is zelf zeer enthousiast over zijn stap naar Team Visma Lease a Bike.

“Bij dit team ligt de focus heel duidelijk op talentontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om mezelf hier verder te ontwikkelen. Hier ben ik omringd door de beste specialisten en renners ter wereld en ik ben ervan overtuigd dat zij me verder zullen helpen in mijn carrière.”