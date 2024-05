Keuze Mathieu van der Poel heeft wedstrijd al onthoofd en dan moest ander slecht nieuws nog komen

Onthoofde wedstrijden of kampioenschappen wil niemand. Alleen moest Van der Poel aan zijn eigen agenda denken bij het nemen van zijn beslissing voor de Spelen.

Mathieu van der Poel gaat dus niet deelnemen aan het mountainbiken op de Olympische Spelen. Een stevige opdoffer voor deze discipline, die met een Van der Poel aan de start zeker nog wat meer uitstraling zou krijgen. Het event zou dan mogelijk ook heel wat kijkers lokken die hem kennen van op de weg of in het veldrijden.

De laatste jaren is het aantal mountainbikewedstrijden waar Van der Poel aan meedoet vrij beperkt. Voor de sport verandert zijn afwezigheid op zich weinig, maar zeker op de Olympische Spelen is het toch fijn als er ook wat wegrenners met naam aan de start van het mountainbiken staan. Om het zo de aandacht te geven die het verdient.

Na forfait Van der Poel nog een opdoffer

Er was nog een andere grote tegenslag op komst: Peter Sagan die ook niet mee kan doen aan het mountainbiken. Door het verloop van zijn seizoen was de kans al klein geworden dat hij nog in aanmerking kwam voor deelname. Dat de Slovaak daar nu een streep moet door trekken, is voor alle partijen negatief.

Voor Sagan kon het een afscheid van de wielersport in stijl betekenen. Dat lijkt er nu niet in te zitten, of hij zou zich nog in één of andere wegwedstrijd voor Pierre Baguette Cycling moeten kunnen onderscheiden. Voor het mountainbiken zelf is het jammer dat met Van der Poel en Sagan twee klinkende namen verstek moeten geven.

Vooral uitkijken naar Pidcock

Voor de liefhebbers van het wegwielrennen is het nu vooral uitkijken naar Tom Pidcock in het mountainbiken. Hij is niet de eerste de beste, hij is niet voor niets titelverdediger op de Olympische Spelen. En de kunsten van de andere mountainbikers pur sang blijven ook meer dan de moeite waard om te appreciëren.