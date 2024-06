📷 Mathieu van der Poel laat zich opmerken en zal zich binnenkort op heel nieuwe manier presenteren

Toppers verwelkomen vaak met veel plezier een nieuwigheid. Na Evenepoel is dat ook bij Van der Poel het geval.

Remco Evenepoel haalde het nieuws met het feit dat hij aan de start van de Dauphiné kwam met een fiets met nieuwe kleuren. Mathieu van der Poel moet niet voor hem onderdoen, zoveel is duidelijk. Al vraagt het wel een alert oog om vast te stellen met welke nieuwe 'look' Van der Poel zich binnenkort zal presenteren.

Op het wieleraccount Lukas Ronald Lukacs op sociaalmediaplatform X is een recente foto van Mathieu van der Poel opgedoken, waarop hij een fiets heeft met een groen frame. Dat is opvallend, want op de laatste beelden die we van Van der Poel in wedstrijd en op training te zien kregen, had zijn fiets een wit frame.

It looks like Mathieu van der Poel has a new iteration of the Canyon Aeroad for Tour de France. 👀



Valterri Bottas was also spotted with this new frame. 💚



📷: francois_dhaene pic.twitter.com/gpjLqtPR3j — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 1, 2024

Dat sloot mooi aan bij zijn grotendeels witte regenboogtrui als wereldkampioen wegwielrennen. Van der Poel gooit het wat dat betreft nu dus over aan andere boeg. De letters van fietsleverancier Canyon kunnen zo wel in het wit komen te staan, aangezien de achtergrond van het frame toch eerder donkergroen is.

"Het lijkt erop dat Mathieu van der Poel een nieuw frame heeft voor de Canyon Aeroad voor de Tour de France", klinkt het op X. De Tour is inderdaad de volgende wedstrijd op het programma van Van der Poel. In principe krijgen we hem dan dus voor het eerst in koers te zien op deze nieuwe manier.