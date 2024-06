Remco Evenepoel moet lachen na opmerkingen over zijn al dan niet nieuwe machine: "Als we zo gaan beginnen"

Remco Evenepoel is weer aan het koersen. En dat op een machine die er prachtig uitziet. Een nieuwe look voor Remco, maar een nieuwe fiets is het eigenlijk niet.

Remco Evenepoel had zelf met een Instagrampost reclame gemaakt voor de fiets waar hij de Dauphiné mee ging rijden. Al is het eigenlijk geen nieuwe fiets, het is wel een koersfiets die wat nieuwe kleuren heeft gekregen. Evenepoel heeft er bij VTM met de glinstering in de ogen een extra woordje uitleg over gegeven.

"Het is geen nieuw model, maar er is een nieuwe paintjob over gegaan. Het is zelfs niet eens geschilderd, het is in verf gedipt. Het is 'chroom' eigenlijk, een mooie overgang van de kleuren." Een overgang van zilver naar goud zowat. Zoals de overgang van een nagenoeg zilveren fiets die later in de zomer goud moet opleveren?

Fiets Remco Evenepoel afgestemd op bijnaam

"Oei, als we zo gaan beginnen", lacht Remco Evenepoel met die opmerking. "Daar heb ik nog niet aan gedacht." Het heeft misschien eerder iets te maken met zijn bijnaam, de Aerokogel van Schepdaal. "Het staat voor de warmte die nodig is om een kogel te branden", verklaart Evenepoel het effect van de kleuren op zijn fiets.

Heeft hij dat dan helemaal zo uitgetekend? "Ik heb het niet helemaal zelf gekozen, maar wel goedgekeurd", besluit de renner van Soudal Quick-Step.