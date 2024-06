Jasper Philipsen steekt zich niet meer weg: "Eén van die twee wil ik dit jaar nog winnen"

Jasper Philipsen pakte dit jaar uit met winst in Milaan-Sanremo. Maar onze landgenoot wil duidelijk nog prijzen pakken in 2024.

Het wielerjaar kan eigenlijk al niet meer stuk voor Jasper Philipsen. De winst in Milaan-Sanremo, het eerste Monument voor onze landgenoot, is een stevige mijlpaal in zijn carrière.

Maar de drang om nog meer keer de hoofdvogel af te schieten dit jaar is bijzonder groot. Er staan dan ook enkele zaken met stip in zijn agenda van 2024 aangeduid.

Ver moeten we dan ook niet kijken. Het Belgisch kampioenschap in Zottegem bijvoorbeeld. Dat parcours lijkt heel goed bij Philipsen te passen. Het zou wel heel knap zijn om in de Belgische driekleur in de Tour de France te starten.

BK of EK winnen

“Mijn ambitie is inderdaad om een keer het nationaal kampioenschap te winnen”, zegt Jasper Philipsen in de Tourspecial van Procycling. “Dat is nog niet gebeurd. Daarvoor sta je 's morgens op, daarvoor train je, daar haal je motivatie uit. Hopelijk lukt het dit jaar in Zottegem.”

Maar er is nog een afspraak waar hij heel erg hard naar uitkijkt. En het is niet de Tour zelf of de Olympische Spelen. “In het najaar komt er ook nog een mooi EK aan. Ik zou graag de hoofdvogel afschieten in één van die twee kampioenschappen.”