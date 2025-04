Tadej Pogacar zegt wat mensen onvoldoende beseffen en herpakt zich net op tijd na vraag die hij amper kan geloven

Tadej Pogacar vraagt uitdrukkelijk voor respect voor één van zijn knechten bij UAE. Het winnen van de Ronde van Vlaanderen betekent ook het afwerken van heel wat mediaverplichtingen en dan passeren er soms opvallende vragen.

In zijn eerste reactie na zijn overwinning benadrukte Pogacar het werk van de ploeg, zoals een winnaar van een wielerwedstrijd dat vaak doet. Het was meer dan het obligate promopraatje. Hij loofde specifiek de inzet van Florian Vermeersch, omdat die een hele lange tijd moest achtervolgen op het peloton en daarna nog kopwerk opknapte.

Ook tijdens zijn persconferentie, lang nadat hij over de finish kwam en zelfs na de podiumceremonie, ging het over zijn team. "Bij deze ploeg kunnen rijden is een droom die werkelijkheid is geworden." Deze keer pikte Pogacar er een andere ploegmaat uit om in de bloemetjes te zetten. "Mikkel Bjerg was enorm goed. Ik denk dat mensen niet voldoende beseffen hoe goed hij heeft gereden."

Pogacar en UAE vinden de oplossing

De Deen was één van de opgevers tijdens de Ronde van Vlaanderen, maar heeft zich afgebeuld toen UAE in de verdrukking zat. Pogacar gaf ook toe dat niet alles helemaal perfect verliep. "Dat zal nooit het geval zijn in een klassieker." Waarna hij de vraag kreeg of zijn plan gelukt was. "Zoals ik al zei, het is nooit zo dat alles perfect gaat, maar we hebben het kunnen oplossen."

Dat was al een eerste opmerkelijke vraag gezien het betoog dat hij net had gedaan maar dat was nog niet een opvallendste moment. Omdat Pogacar er na de aankomst vermoeid uitzag, vroeg een journalist hem ... of het een zware koers was. De Sloveen rolde eens met de ogen. "Wat moet ik daar op zeggen? Het is koers, dat is altijd zwaar."

Toch weer een glimlach bij Pogacar

De journalist in kwestie bedoelde dat Pogacar anders na zware wedstrijden vaak nog fris oogt. Het was voldoende om opnieuw een glimlach op het gezicht van Pogi te toveren, die ook dit zo handig oploste. "Ah, dankuwel!" De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2025 vatte het dus op als een compliment.