🎥 Nog eens bewijs geleverd hoe moeilijk het is hem te volgen, maar Wout van Aert is helemaal mee met nieuwe trend

Wout van Aert is momenteel op hoogtestage in Tignes, aan de zijde van zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Christophe Laporte. Visma-Lease a Bike liet zich alvast al eens horen van op dat trainingskamp met voorlopig zijn drieën: het was daar blijkbaar vandaag een erg zonnige dag. Bijzonder prettig voor hen natuurlijk.

Er zijn nog andere zaken opgedoken op sociale media. Bijvoorbeeld een filmpje van Josep Termens, die zelf al eens de veldritfiets en de mountainbike van stal durft halen. Tegenwoordig probeert hij in de Franse bergen de mannen van Visma-Lease a Bike te volgen. Dat valt niet mee, al komt hij wel met succes in de buurt.

In een video zien we dat het bijpeddelen is met Van Aert, Vingegaard en Laporte voor zich uitrijdend. Wanneer één van die drie dan eens een versnelling plaatst, is het helemaal onbegonnen werk. Kortom: als ze echt tempo willen maken, oogt het alvast fraai. Nu nog afwachten wat dat waard kan zijn in een wedstrijd als de Tour.

Binnenkort krijgen ze overigens nog het gezelschap van de Dauphiné-ploeg. Opvallend: ze rijden niet op de geel-zwarte fiets zoals we die gewoon zijn bij Visma-Lease a Bike, wat ook mooi aansloot bij de kleuren van de truitjes en de shorts. Ook Wout van Aert rijdt inmiddels rond op een machine die er toch wel heel anders uitziet.

Look at that new bike of Wout van Aert 👀 Does it hint to the new Visma - Lease a Bike Tour de France jersey? 💙



Do you know what peloton misses the most? Yes, another blue jersey 😂 pic.twitter.com/zwk3FDTVqc