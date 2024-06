Wout van Aert heeft een reden om heel blij te zijn

Het ziet er allemaal weer wat rooskleuriger uit. Wout van Aert heeft een goede reden om weer blij het leven als wielrenner te beleven.

Om te beginnen is hij weer volwaardig wielrenner en dat is al iets helemaal anders dan die periode waarin hij moest herstellen na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Zoals bekend is Van Aert op hoogtestage in Tignes, samen met Christophe Laporte en Jonas Vingegaard. Hun ploegmaats uit de Dauphiné vergezellen hen binnenkort.

Het opzoeken van de bergen is een beproefd recept voor wie kans maakt om naar een grote ronde te gaan. Zo'n hoogtestage in Frankrijk wordt dus in de eerste plaats ingelast omdat het parcours lastig genoeg is om de benen stevig te testen en conditie op te bouwen. En in de tweede plaats ook voor de mooie weersomstandigheden.

Visma-Lease a Bike heeft geluk

Het is alleszins de bedoeling om die daar aan te treffen en wat dat betreft heeft Visma-Lease a Bike geluk. Het laat van zich horen met een foto van Wout van Aert en Christophe Laporte op sociale media en de boodschap dat het zonnetje daar aan het schijnen is. "Een zonnige dag in Tignes", klinkt de positieve update.

Sunny day in Tignes 🌞 Let’s go for another training ride! pic.twitter.com/zqSiA69X5D — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 5, 2024

"Laten we voor een volgend trainingsritje gaan!" Dat zullen ze zeker gedaan hebben. En wat ook vaststaat: het goede weer zal een gunstig effect hebben op hun gemoedstoestand. Zo lijkt het ook op de foto: Laporte en Van Aert zien er uit alsof ze er echt zin in hebben en onze landgenoot tovert zelfs een guitige lach op zijn gezicht.

Lachende Wout van Aert

In deze omstandigheden zal Van Aert daar ongetwijfeld het fietsplezier ten volle beleven. Afwachten of dat dan ook resulteert in een deelname aan de Tour de France.