Australische wielrenner loopt tegen zware dopingschorsing aan

De Internationale Wielerunie UCI heeft een ex-renner van Alpecin-Decenuninck geschorst voor vier jaar. Hij zit momenteel zonder ploeg.

De UCI maakte de schorsing via haar officiële kanalen bekend. Robert Stannard wordt voor vier jaar geschorst, maar met terugwerkende kracht van 17 augustus 2018.

Stannard was de voorbije twee jaar ploegmaat van Mathieu van der Poel. Daar liep zijn contract eind vorig jaar af en werd het niet verlengd.

Voor hij naar Alpecin-Deceuninck kwam reed Stannard bij Mitchelton-Scott, de ploeg die nu Jayco AlUla heet.

De schorsing gaat over schommelende bloedwaarden in het biologisch paspoort van de renner in 2018 en 2019 waarvoor geen verklaarbare reden was.

De UCI gaat er daarom vanuit dat hij een verboden middel heeft gebruikt. De schorsing is echter al voorbij, ook al was hij sinds vorig jaar augustus tijdelijk geschorst.

Hij krijgt ook nog een fikse boete, met een grootte van 70 procent van zijn jaarsalaris in 2018 en 2019. Hij krijgt een maand de tijd om in beroep te gaan tegen de schorsing.

Het officiële statement van de Internationale Wielerunie UCI kan je hieronder nalezen: