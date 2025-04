Belgische prof komt met heuglijk nieuws vlak voor de Ronde van Vlaanderen: "Extra paar botjes"

Superknecht Mauri Vansevenant - en zoon van Wim Vansevenant - zet de familietraditie verder. De 25-jarige renner gaat namelijk vader worden. De babyboom in en rond het peloton zet zich op die manier lustig verder.

Wim 'Sevie' Vansevenant was wielerprof van 1994 tot 2008 en werd halfweg zijn carrière in 1999 vader van een zoon, Mauri. Die is ondertussen sinds 2020 ook wielerprof.

Hij begon bij het toenmalige Deceuninck - Quick-Step en is dat team tot op heden nog altijd trouw gebleven, want op dit moment zit hij aan zijn vijfde volledige jaar in loondienst van de club - nu onder de naam Soudal Quick-Step.

Mauri Vansevenant wordt vader

De ondertussen 25-jarige wielrenner scoorde vorig seizoen een paar mooie resultaten in de Amstel Gold Race (vierde) en Luik-Bastenaken-Luik (zesde). Maar ook naast de fiets heeft hij gescoord, zo blijkt nu.

Zijn vriendin Hanne Claeys is namelijk zwanger. "Binnenkort een paar extra botjes aan de achterdeur, baby Vansevenant on the way", aldus Claeys in een post op Instagram over de zwangerschap.

We willen Mauri en Hanne alvast proficiat en veel succes de komende maanden en jaren. Misschien geeft het ook een boost richting de Waalse klassiekers?