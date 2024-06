Patrick Lefevere op bezoek in Dauphiné, zijn boodschap voor renners is duidelijk

Patrick Lefevere was dinsdag plots te zien in de Dauphiné. Hij kwam kijken hoe alles loopt richting de Tour de France.

De grote baas van Soudal-QuickStep kwam dinsdag zijn troepen schouwen in de Dauphiné. Hij maakte een praatje met Mikel Landa en sprak de pers toe.

Lefevere was dinsdagmorgen vroeg in ons land vertrokken. “Het laatste uur van de wedstrijd heb ik hier in de bus nog kunnen volgen. Remco wou wel sprinten, maar had op het einde helaas een leegloper. Het was dus niet mogelijk en te gevaarlijk om mee te doen voor etappewinst.”

Lefevere verwacht iets te zien in de tijdrit van vandaag. “We zullen zien wat het geeft, maar hij is natuurlijk de wereldkampioen, en zeer trots om die trui te dragen. Het gaat ook een beetje om prestige, want hij komt hier de olympische kampioen (Roglic, red.) en Europese kampioen (Tarling, red.) tegen.”

Alles op de Tour de France

Eindwinst in de Dauphiné, daar ligt Lefevere niet wakker van op dit moment. Hij heeft een veel duidelijkere boodschap voor zijn eigen renners.

“Deze Dauphiné dient om terug in competitie te komen. De jongens leven toe naar de Tour-start op 29 juni en dat zijn nog steeds 24 dagen, hè. Ik zou liever hebben dat ze pas vliegen vanaf Firenze. Dus als het nu minder is, gaan we ook niet in de touwen hangen”, is de boodschap duidelijk.