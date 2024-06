Ploegleider van Visma Lease a Bike houdt zijn hart vast voor tijdrit in Dauphiné

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike blijft het goed doen in de Dauphiné. Matteo Jorgenson is in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné opnieuw in de top tien geëindigd.

Na de derde plaats in rit twee reed de Amerikaan van Team Visma Lease a Bike vandaag naar de negende plek. Wel moet Jorgenson de witte jongerentrui afstaan aan de Fransman Romain Grégoire. De rit kende veel vergelijkingen met de etappe van een dag eerder. Opnieuw werd het klimwerk niet geschuwd, want met bijna drieduizend hoogtemeters kreeg het peloton het opnieuw voor de kiezen. Een ontsnapt trio gaf zich in de slotfase niet zomaar gewonnen, waardoor het peloton alle zeilen bij moest zetten om het drietal in de kraag te vatten. Dat lukte uiteindelijk wel, waardoor er in de oplopende kilometer gesprint werd om de dagzege. De Canadees Derek Gee toonde zich de sterkste, vlak voor Grégoire. Vanwege de bonificatieseconden neemt laatstgenoemde nu de witte trui over van Jorgenson, die net als Sepp Kuss tussen de overige klassementsmannen finishte. Tijdrit als grote waardemeter “Het was een relatief rustige rit, ondanks een snelle start. Doordat er maar drie man wegreden, bleef de controle bij het peloton. De nervositeit was wel aanwezig, zeker toen het tempo op de laatste klim omhoog ging”, vertelt ploegleider Grischa Niermann op de website van Team Visma. “Gelukkig zijn Matteo en Sepp de dag goed doorgekomen. De uiteindelijk winnaar koos het perfecte moment om aan te vallen. Met Matteo bij de beste tien en Sepp daar vlak achter spreken we van een goede dag.” “We wisten dat het Critérium du Dauphiné niet op een dag als vandaag beslist zou gaan worden. De tijdrit van vandaag is echter een ander verhaal. We gaan zien wat we daar voor elkaar kunnen boksen. De mannen staan er goed voor, maar we gaan nu zien wat dat waard is.”