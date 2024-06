Renners van Visma Lease a Bike zitten met enorm groot vraagstuk

Jonas Vingegaard was één van de grootste slachtoffers in de zware valpartij van de Ronde van het Baskenland. De regerende Tourwinnaar lag een tijdje in het ziekenhuis omdat hij ook een klaplong opgelopen had.

Ondertussen is de Deen zich volop aan het voorbereiden om zijn dubbele titel in de Ronde van Frankrijk te verdedigen, maar het is op dit moment nog lang niet zeker dat Vingegaard effectief aan de start zal komen in Firenze.

Visma Lease a Bike houdt met alle scenario’s rekening. De eindbeslissing om deel te nemen aan de Tour ligt bij Vingegaard zelf. De ploeg van Wout van Aert liet wel weten dat Vingegaard niet zal deelnemen als hij niet honderd procent in orde is.

“Ik hoop enorm dat Jonas de Tour haalt”, zei Sepp Kuss voor de start van de Dauphiné. Want Visma Lease a Bike heeft wel degelijk een plan voor de Tour klaar, ook als Vingegaard niet fit genoeg zou zijn.

“Indien hij er niet bij is, kan ik mikken op het podium of andere ambities als ritten winnen of een trui. Dat kan ook motiverend zijn, maar het is vooral goed om naast ambitieus ook realistisch te zijn.”

Bart Lemmen liet ook weten dat de ploegmaten hopen dat Wout van Aert de Tour zal rijden, samen met Vingegaard. “Dat zou voor de ploeg het allerbeste zijn. Maar ik kan daar verder niets aan doen. Of we het er onderling veel over hebben? Dat valt op zich ook wel mee. Je moet roeien met de riemen die je hebt.”

En dat is precies wat ze bij Visma Lease a Bike vanuit de ploegleiding ook verkondigen. Voorlopig blijft het afwachten of Vingegaard groen licht geeft voor een Tourdeelname.