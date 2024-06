Ploegleider van Visma Lease a Bike vertelt over harde confrontaties met Zeeman en Plugge

Frans Maassen is 20 jaar als ploegleider aan de slag bij Team Visma Lease a Bike. Hij heeft veel successen meegemaakt, maar weet ook van waar de ploeg komt.

Team Visma Lease a Bike is over de jaren gegroeid tot een geöliede machine waar iedereen zijn taak heeft en samen werkt aan de nieuwe successen.

Maar dat is in het verleden ook anders geweest. Maassen maakte de val van het grote Rabobank naar Lotto NL-Jumbo ook mee, net als de nieuwe groei naar wat de ploeg nu is.

De ploeg begon te evolueren toen Richard Plugge en Merijn Zeeman in 2013 de leiding in handen kregen. Al was het ook geen gemakkelijke periode met hen.

“Dat had er ook mee te maken dat we terug moesten in budget en Richard harde beslissingen moest nemen. Ik heb het in die beginjaren onder hen ook lastig gehad, omdat er simpelweg minder mogelijkheden waren. Ook voor ons ploegleiders”, vertelt hij aan Wielerrevue.

Plugge en Zeeman bleken echter precies wat het team echt nodig had. “Om veranderingen te brengen heb je kartrekkers nodig en dat zijn zij. Alleen veranderingen vinden niet van de ene op de andere dag plaats. Er was veel gemor intern en dat maakte het voor mij, voor iemand die al tien jaar bij de ploeg zat, niet makkelijk. Het ging om mensen waarmee ik jarenlang prettig had samengewerkt.”

Maassen gaat de confrontatie nooit uit de weg. “Ook met Richard of Merijn. We hebben in die tijd de nodige botsingen gehad, maar doordat we aan de grond zaten, moesten we écht kritisch naar de organisatie gaan kijken. Dat is gebeurd, en toen we vervolgens met Groenewegen en Roglič nog twee gouden grepen deden, waren we vertrokken.”

Het sprookje werd uiteindelijk compleet toen Jonas Vingegaard in 2022 de Tour de France won en dat het jaar erop nog eens overdeed.