Gianni Vermeersch maakt indruk en weet opnieuw wat winnen is

Op zaterdag stond zowel bij de mannen als bij de vrouwen Dwars door het Hageland op het programma. En dat leverde heel wat spektakel op, ook bij de mannen. Met een veldrijder als overwinnaar van dienst, net als bij de vrouwen.

Uno-X wilde zijn stevige vormcurve van de voorbije weken ook in Heist proberen door te zetten en koos ervoor om de koers heel snel hard te maken. Op zo'n 100 kilometer van het einde werd de vloege vlucht al ingelopen.

Op de Citadel van Diest was het alle hens aan dek. Uiteindelijk gingen er elf renners vandoor, waarbij de absolute topploegen van de race goed vertegenwoordigd werden. En dus gingen we naar een spannende finale.

Vermeersch speelt het ploegenspel

Daarna begon het ploegenspel. Gianni Vermeersch trok op vijftien kilometer van het einde in de aanval en hij kreeg Jonas Abrahamsen en verrassing Hartthijs de Vries mee in zijn zog. En daarmee was de koers in een beslissende plooi gelegd.

© photonews

Abrahamsen stopte vooraf af voor de sneller Tiller, achteraan reed Hermans dan weer niet omdat Vermeersch voorin zat. Daardoor kregen we een zenuwslopende bedoening onderweg naar de finish in Diest.

In de spint stond er geen maat op Vermeersch, die de kop na een sprint van ver niet meer afstond. Abrahamsen kon er nooit meer bij. En zo heeft Gianni Vermeersch alweer een mooie vis beet, ten koste van Uno-X.