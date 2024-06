Remco Evenepoel blikt tevreden terug na leervolle week in Dauphiné

Ook in de slotetappe van het Critérium du Dauphiné kon Remco Evenepoel geen vuist maken bergop. Lange tijd leek hij mee te gaan met de beteren, maar toen Laurens De Plus versnelde moest hij gewoon uit de wielen. Toch is hij niet teleurgesteld over hoe het ging de afgelopen week.

"Het ging veel beter dan gisteren. Dat was de tweede dag na mijn val, wat toch een beetje een zwart gat blijft voor mij", aldus Remco Evenepoel na de slotetappe bij Sporza. En dus vat hij de Dauphiné alles bij elkaar toch een beetje positief samen.

De aanval van De Plus werd nog eventjes gevolgd door Evenepoel, maar daarbij ging de Belg wel wat in overdrive: "Misschien heb ik me daar wat opgeblazen. Daardoor zat ik niet bij de andere favorieten, maar ik deed het om te zien wat er ging."

Even opgeblazen op de slotklim

"Daarna koos ik weer voor mijn eigen tempo. Ik wist dat er nog een stuk afdaling kwam. Daarom wachtte ik even op Mikel (Landa), die mij daar nog kon lanceren", is de Belgische wereldkampioen tijdrijden eerlijk in zijn reactie.

Evenepoel werd niet beste Belg - dat was voor Laurens De Plus. Een zevende plaats is voor Evenepoel echter ook niet verkeerd, zo liet hij weten. "Het is een positieve afsluiter. Ik heb mijn positie in het klassement kunnen behouden."

"Er komt een hoogtestage aan, dus zo ben ik wel lang weg van huis. Maar ik heb het ervoor over. Het is ook nodig om goed te zijn in de Tour", besloot Remco Evenepoel. De Tour de France begint binnen drie weken.