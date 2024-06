"Bewezen dat ik goed ben": mag Belg naar Tour na knappe zege? Ploegleider laat zich uit over de zaak

In de spint op de Citadel van Diest stond er geen maat op Vermeersch, die de kop na een sprint van ver niet meer afstond. En zo won hij met veel machtsvertoon Dwars door het Hageland. En nu naar de Tour de France?

Al sinds eind 2023 maakt Vermeersch duidelijk dat hij graag met Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel naar de Tour de France wil. Het zou een bekroning zijn op zijn carrière, gaf hij eerder al aan in een interview vorig jaar.

De voorbije week was Vermeersch in Frankrijk, waar hij in La Plagne aansloot bij de voorselectie van Alpecin voor de Tour de France. Maar er moet nog een selectie gemaakt worden rond Philipsen en van der Poel.

“Ik ben ervan overtuigd dat al wie in La Plagne was, straks effectief in topvorm zal zijn. Het zal er dus van afhangen wie het best in welke functie past. Het is aan de ploegleiding om die beslissing te nemen. Maar als ze wilden weten of ik goed was, dan heb ik dat vandaag wel bewezen", aldus Vermeersch in Het Nieuwsblad.

Roodhooft is duidelijk over Tour-selectie

Christoph Roodhooft is duidelijk over de zaak: "Het is niet zo dat renners als Gianni hun selectie afdwingen in wedstrijden als deze. Mocht hij hier vandaag geklopt worden, dan zou het ook niet fair zijn om hem daarop af te rekenen."

"Wij kijken naar andere zaken. De keuze wordt gemaakt op basis van welk type renner we nodig zullen hebben. Dat is een puur rationale afweging. Er moet er nog eentje afvallen en dat weten ze allemaal", aldus Roodhooft.