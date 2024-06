Kan Remco Evenepoel achterstand nog voor de Tour dichten? Trainer heeft er opvallende manier wat over te zeggen

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Remco Evenepoel nog met een achterstand zit ten opzichte van de concurrentie. Kan hij dat voor de Tour nog dichten?

Dat is momenteel de hamvraag rond zijn persoon. Analist Thijs Zonneveld denkt dat het lastig wordt, maar in de entourage van Remco Evenepoel is een heel andere toon te horen. Daar zijn ze best wel tevreden over de Dauphiné. En sterker nog: ze zijn vol vertrouwen. Koen Pelgrim is zeker dat Evenepoel de kloof zal dichten.

De trainer van Remco Evenepoel geeft in Sporza Daily aan dat het onmogelijk is om in drie-vier weken alles goed te maken als je drie weken stilligt. "Dat hij een tijdrit kon winnen tegen toppers als Joshua Tarling en Primoz Roglic, is een bevestiging dat hij op de goeie weg is. Hij is voorts zeker ook niet naar huis gereden."

Evenepoel zat dicht bij de betere klimmers

Waar velen zouden twijfelen na wat ze de voorbije week gezien hebben van Evenepoel bergop, doet Pelgrim dat absoluut niet. "Hij zat dicht bij de betere klimmers. Dat gat kan je in 3 weken nog wel dichten", is de begeleider van de Belgische kampioen er rotsvast van overtuigd. Hij legt er zelfs nog eens volop de nadruk op.

"We hebben er vertrouwen in dat 3 weken voldoende kan zijn om weer op het beste niveau te zijn", richt Pelgrim al zijn hoop op de nieuwe hoogtestage. "Als we de originele planning hadden kunnen behouden, hadden we nu iets verder gestaan. Maar het gat valt zeker nog te dichten."