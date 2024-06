Waarschuwing voor Evenepoel, maar andere kandidaat voor Tour-podium moet het écht ontgelden: "Verbijsterend"

Wat te denken van de kandidaten voor het Tour-podium die we deze week zagen? Verbijsterend, vond Thijs Zonneveld de manier waarop Roglic op de slotdag van de Dauphiné haast in mekaar stuikte.

In de podcast In Het Wiel merkt Thijs Zonneveld op dat Roglic dag na dag minder werd. In de eerste bergrit was de Sloveen wel goed, maar 's anderendaags spurtte Jorgenson gewoon met hem mee. "Dat was al een stuk minder dan de dag voordien. Op Plateau de Glières, de derde bergrit na mekaar, is hij gewoon niet goed."

Een best slechte prestatie van Roglic, noemt Zonneveld het. "Het is niet enkel dat hij Jorgenson moet laten gaan, hij moet vijf renners laten gaan. Dat zijn er te veel en het zijn niet de allergrootsten. Dat hij nog acht seconden overhoudt in het klassement, heeft hij echt wel mee te danken aan het feit dat Ciccone mee ronddraait."

Matige Roglic

De Nederlandse analist wikt zijn woorden daarom niet. "Dit was verbijsterend matig, in vergelijking met de eerste dag in de bergen. Wat zegt dat? Dat zijn basis niet geweldig is en hij hetzelfde probleem lijkt te hebben als vorig jaar in de Giro. Met het oog op de Tour zou ik niet superveel vertrouwen tanken uit de Dauphiné."

© photonews

Evenepoel moest elke dag lossen, maar liet ook wel blijken dat het nog niet hoefde om top te zijn. "Niet dat dat heel veel vertrouwen oplevert, maar bij Evenepoel kan je nog zeggen dat we het achterste van zijn tong nog niet gezien hebben. Het lijkt me ook wel lastig om dit goed te maken voor de Tour", is de bedenking van Zonneveld.

Evenepoel moet grote stap zetten

"Om voor de hoofdprijs mee te doen, moet hij echt nog een hele grote stap maken. Een veel grotere stap dan Roglic, maar die moest echt all-out gaan om nog een paar seconden over te houden."