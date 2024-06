Remco Evenepoel haalt leuze boven die bekend in de oren klinkt en zegt waar het op staat voor de Tour de France

Een leuze die bekend in de oren klinkt is het mantra van Remco Evenepoel in opbouw naar de Tour de France. Hij houdt vast aan het plan dat initieel is uitgetekend.

Nadat hij de Dauphiné afsloot als zevende in het algemene klassement, gaf Remco Evenepoel al zijn kijk op de zaken in ettelijke interviews. Ondertussen is ook de adrenaline van de koers zelf weggesijpeld en kan de Belgische kampioen met een helder hoofd terugblikken. Zijn analyse blijft wel grotendeels hetzelfde.

Zo is hij behoorlijk tevreden over de slotetappe, aangezien hij de schade meer kon beperken in vergelijking met de voorgaande bergritten. "Het was een betere dag om een week vol testen en hard werk mee te beëindigen", schrijft Remco Evenepoel op zijn sociale media, met een foto bij van zichzelf in actie in de Franse bergen.

Better day to finish off a week full of testing and hard work. đŸ‘ŠđŸ»đŸ”„



We trust the process and stick to the plan.



Time to get back to training now. ⛰đŸș pic.twitter.com/ccfCfcBwIH — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) June 9, 2024

"We vertrouwen op het proces en houden vast aan het plan." Trust the process. Het was een slogan die Vincent Kompany voortdurend bovenhaalde toen hij trainer was van RSC Anderlecht, de favoriete voetbalclub van Remco Evenepoel. Dat is laatstgenoemde blijkbaar niet vergeten, want hij hanteert deze leuze nu in de koers.

Stapje per stapje vooruit gang boeken en dan moet het uiteindelijk wel goedkomen: dat is nu de insteek richting Tour de France. Remco Evenepoel weet dan ook als geen ander wat hem nu te doen staat. "Het is nu tijd om opnieuw te gaan trainen", zo geeft hij aan dat er voor hem een hoogtestage lonkt.