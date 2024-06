Remco Evenepoel niet de enige met zorgen: hij onthult op welk percentage hij juist zit en pakt uit met een héérlijk grapje

Zo, de generale repetitie voor de Tour zit er op voor Remco Evenepoel. Een grapje kon er wel nog af, zijn gevoel voor humor is hij nog niet kwijt. Tegelijkertijd was de Dauphiné wel een heuse uitdaging voor Evenepoel.

De Belgische kampioen reageerde bij de media uit eigen land, maar sprak ook de internationale pers nog toe. "Ik ben zeker en vast verbeterd", is de conclusie na een week koers op Franse bodem van de nummer 7 uit de eindstand van de Dauphiné. "Een goed resultaat op 85% van mijn kunnen", vindt Remco Evenepoel.

"Ik heb de beste klimmers een tijd kunnen volgen, maar niet altijd. De afdalingen gingen ook goed." De vraag is nu hoe de aanloop naar de Tour er nog verder uitziet voor hem. "Ik ga wat rusten en wat voetbal spelen", grapt Evenepoel. Neen, dat is uiteraard niet het plan. "Ik ga een paar dagen van herstel inlassen, dat is heel erg nodig."

Remco Evenepoel has a lot of positive takeaways from the #Dauphine. pic.twitter.com/cfBjPPZnDs — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) June 9, 2024

Daarna vertrekt Evenepoel op hoogtestage en zal hij de gelegenheid aangrijpen om al enkele Tourritten te verkennen. Voor zover dat mogelijk is. "We zullen de etappes rond Nice goed bekijken", is hij al iets specifieker. "We gaan kalm blijven, hard werken en genieten van een nieuwe omgeving om in te trainen."

Wat vond hij van het feit dat Roglic loste in de slotrit van de Dauphiné? "Het toont aan dat iedereen een slecht moment kan hebben, zelfs als je in topvorm zit. Wielrennen, dat is ups en downs. Voor Primoz is het altijd beter om fris aan de voet van een klim te komen. Ineos heeft geprobeerd om hem af te peigeren en heeft de ritzege verdiend."