Jan Bakelants ziet opvallende reden waarom Evenepoel zoveel tijd verloor in Dauphiné

Remco Evenepoel was even leider in de Dauphiné. Maar toen kwam hij stevig in de problemen in de ritten bergop.

Remco Evenepoel heeft nog het nodige werk richting de Tour de France. Dat werd vorige week duidelijk in de Dauphiné. Maar volgens analist Jan Bakelants komt dat allemaal nog goed. Toch zag Bakelants ook een keerpunt in de Dauphiné zelf, de eerste koers die onze landgenoot reed na zijn valpartij in de Ronde van Baskenland. “Remco Evenepoel, reed een extreem straffe tijdrit. Hij blies iedereen weg. Zelfs Roglic bleek geen partij voor hem. De olympische kampioen in de discipline gaf meer dan een seconde per kilometer toe”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Dat deed allemaal veel goeds vermoeden. “Tot... hij betrokken raakte bij die grote valpartij. Onderschat de impact daarvan niet. Fysiek én mentaal gaf hem dat ongetwijfeld een 'krakje'”, is Bakelants duidelijk. Het zal volgens de analist zijn rol gespeeld hebben in de bergritten en het geeft misschien zelfs een vertekend beeld van zijn actuele vormpeil. Bakelants is overtuigd dat we veel mogen verwachten van het debuut van Evenepoel in de Tour de France eind deze maand. “Volgens mij zit hij in zijn opbouw naar de Ronde van Frankrijk toe perfect op schema - beter loop je nu nog niet op de toppen van je tenen.”