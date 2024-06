Voor de zoveelste keer: ervaren Belg wordt aangereden op training en heeft zware hersenschudding

"Op 3 juni werd ik tijdens een trainingsrit aangereden door een auto. Ik werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar een zware hersenschudding werd geconstateerd. De komende weken heb ik tijd nodig om te herstellen."

Met die woorden op X heeft Pieter Serry van Soudal - Quick-Step laten weten dat hij even buiten strijd zal zijn. De 35-jarige renner werd een dikke week geleden al aangereden op training, maar zal dus niet meteen terug in competitie treden.

On the 3rd of June I was hit by a car during a training ride. I was transported immediately to the hospital where I was diagnosed with a heavy concussion. Next weeks I’ll need time to recover. Thanks for all the support and good luck to my team! @soudalquickstep