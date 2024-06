"Wat doet die jongen in de winter nog in het veld?" Thibau Nys reageert scherp

Wat een voorjaar heeft Thibau Nys op de weg al gereden. Dinsdag pakte hij een ritzege in de Ronde van Zwitserland.

Het lijstje met overwinningen op de weg dit voorjaar is een pak groter aan het worden dan wat Thibau Nys afgelopen winter in het veld liet zien.

Meteen gaan er stemmen op dat Nys het veldrijden moet laten voor wat het is. “Wat zit die jongen in de winter nog in het veld te rijden? Hij is toch veel beter op de weg”, klonk het bij een Zwitsers journalist dinsdagavond.

“Zeg hem maar dat hij moet wachten met oordelen tot na volgend crossseizoen”, reageerde Thibau Nys bij Het Nieuwsblad meteen heel gevat. “Ik denk dat nog lang niet iedereen gezien heeft wat ik in de cross waard ben. Misschien gaat het er komende winter wel eens helemaal uitkomen.”

Nys wil de cross nog lang geen vaarwel zeggen. “Ik blijf bij wat ik al eerder gezegd heb: ik ben nog lang niet klaar met de cross. Daarvoor is mijn liefde voor het veld te groot en heb ik nog veel te veel te bewijzen. Daar verandert deze ritzege in Zwitserland, hoe mooi ook, helemaal niks aan.”

Snoeien in zijn crossprogramma zal hij de komende winter zeker nog niet doen. “En ook de komende jaren niet. Hooguit kan het zijn dat ik mijn seizoen dan een beetje anders ga indelen, in functie van een grote ronde of een klassiek voorjaar. Maar voorlopig ligt de cross mij nog veel te nauw aan het hard.”