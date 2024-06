Moet hij zich opnieuw opofferen? "Wout van Aert zal er zeker bij zijn in de Tour de France, hij zal gepusht worden"

Gaat het voor Wout van Aert het scenario worden waar hij deze keer voor wilde passen? De Tour lonkt, meer dan ooit gezien de andere problemen bij Visma-Lease a Bike.

Of Wout van Aert aan de start van de Tour de France komt, is de vraag van één miljoen. De laatste signalen zouden positief zijn. Bij Visma-Lease a Bike kunnen ze een goede Van Aert zeker en vast gebruiken in de Tour. Ook omdat een aantal belangrijke renners sowieso niet aan de start zullen verschijnen in de Tour de France.

Ex-renner Christian Vande Velde somt de probleemgevallen van Visma-Lease a Bike voor de Tour nog eens op in Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports. "Geen Dylan van Baarle, geen Steven Kruijswijk, Wout van Aert die nog altijd een vraagteken is." De Amerikaan is van mening dat dat vraagteken wel zal verdwijnen.

Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss, Matteo Jorgenson...a lot of questions about the Visma Tour de France squad. #TDF2024 pic.twitter.com/ZVMqcwp1p9 — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) June 12, 2024

"Nu Dylan out is, neem ik aan dat Wout een beetje gepusht zal worden om de Tour de France te rijden en hij niet volledig zal kunnen focussen op de Olympische Spelen." Terwijl het begin dit jaar juist het plan was om Van Aert niet mee te laten doen aan de Tour, zodat hij deze keer niet volledig in dienst van Vingegaard hoefde te rijden.

Dat had net allemaal te maken met die Olympische Spelen. Vande Velde ziet Van Aert dus wel opnieuw naar de Tour gaan, mogelijk om weer hard te werken voor één van de doelen van zijn ploeg. "Dat is mijn gok, ik weet niet meer dan iemand anders. Wout van Aert zal er in de Tour de France zeker bij zijn, denk ik."